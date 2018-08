Cãominhada Hercosul leva pets e seus donos para as ruas de São Leopoldo

Na manhã do último domingo (5), a comunidade de São Leopoldo pôde prestigiar a Cãominhada Hercosul. O evento reuniu os amigos de quatro patas e seus donos em frente à Le Pet Pet Shop para caminharem pelas principais ruas da cidade, e prestigiarem diversas outras atividades em prol do lazer e bem-estar.

Com o intuito de promover uma atividade recreativa entre os pets, seus donos e a comunidade, esta foi a primeira Cãominhada Hercosul no município, sendo que o evento já foi realizado em outras cidades da região e também foi um sucesso. Quem marcou presença também pode conferir um show de adestramento, se divertir nos brinquedos infláveis do SESC, realizar aulas de alongamento, apreciar uma boa música e receber brindes especiais para mimar os peludos.

