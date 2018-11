Capacitá comemora expansão, novas contas e projeta crescimento para 2019

A Capacitá chega ao final de 2018 com bons motivos para comemorar. O empreendedorismo e a criatividade driblaram este período de incertezas políticas e econômicas do cenário brasileiro. Neste ano, após mais de duas décadas com base em Porto Alegre, organizando eventos no Brasil e no Exterior, a empresa lançou a Capacitá+, unidade em São Paulo, com soluções 360° e experiências únicas por meio do live marketing. Além disso, conquistou três novas contas: Serviço Social da Indústria (Sesi), Conselho Regional de Psicologia (CRP) e International Chamber of Commerce (ICC), que integram o portfólio junto com clientes como o Movimento Brasil Competitivo, Confederação Nacional da Indústria, Sebrae, Senai, entre outros. O reconhecimento do mercado também chegou por meio de mais uma indicação para concorrer ao Prêmio ARP 2018, promovido pela Associação Riograndense de Propaganda, na categoria Serviços Especializados. A empresa já ganhou a premiação nos anos de 2015 e 2017.

O ano foi marcado por grandes desafios profissionais, como, por exemplo, a organização do lançamento da temporada 2018/2019 e das etapas regionais do Torneio Sesi de Robótica FIRST LEGO League – programa internacional de exploração científica. Com etapas regionais e nacional, o evento foi itinerante e contemplou 11 cidades brasileiras. A Capacitá foi responsável pelo projeto de ambientação e logística, com cenografia toda transportada e adaptada em cada localidade em que ocorreu o torneio. Para a diretora da Capacitá, Eliana Azeredo, 2018 foi um ano de correr atrás e de procurar novas formas de encantar um cliente que está cada vez mais direcionando suas verbas para ações que geram retorno. “Em um ano com dois acontecimentos importantes, que mobilizaram as pessoas, como a Copa do Mundo e as eleições, tivemos que fazer mais, em menos tempo. Mas, ainda assim, terminamos com muito entusiasmo e animadas com novas perspectivas”, destaca. Na avaliação da empresária, as metas traçadas para o ano foram atingidas, e a expansão para o mercado de São Paulo constituiu-se em um dos pilares importantes a ajudar neste processo.

Para o primeiro semestre de 2019, a empresa já fechou a realização de três eventos de grande porte: 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, em São Paulo, o World Chambers Congress (ICC), no Rio de Janeiro, e o Encontro Econômico Brasil Alemanha 2019, em Natal (RN). “Achamos que o próximo ano será muito bom, o mercado de live marketing tem crescido e se fortalecido. Acreditamos que, por meio dos investimentos em inovação, tecnologia e conteúdo nas entregas da Capacitá aos seus clientes, iremos qualificar cada vez mais nossos resultados. Estamos otimistas para 2019 e esperamos crescer 20%”, ressalta.

