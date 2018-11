Capacità vence Prêmio ARP na categoria serviços especializados

Pelo segundo ano consecutivo, a Capacità conquista a vitória no Salão ARP (Associação Riograndense de Propaganda) na categoria Serviços Especializados. A noite de premiações se realizou na última quarta-feira (14), no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, e reuniu profissionais e veículos do mercado no Salão ARP Night. A empresa já ganhou o prêmio em 2015 e em 2017 e, no ano de 2016, esteve entre os indicados.

“É uma honra sermos agraciadas mais uma vez com este importante reconhecimento do mercado que nos estimula para buscar cada vez mais qualificar nossos serviços. Até porque, a cada temporada, sobe a régua da exigência para conquistar o Prêmio ARP”, destaca a diretora da Capacità, Eliana Azeredo. Neste ano, além de aumentar o portfólio com novas contas, a empresa lançou a Capacità+, unidade em São Paulo, com soluções 360° e experiências únicas por meio de live marketing.

Deixe seu comentário: