Capacitação auxiliará comunidade a utilizar aplicativo do Orçamento Participativo Digital

A Prefeitura de Porto Alegre dá início, nesta segunda-feira (15), a uma capacitação em 17 Centros de Relação Institucional Participativa (Crips), sobre o aplicativo do Orçamento Participativo Digital. A nova plataforma foi lançada em junho deste ano para comemorar os 30 anos do Orçamento Participativo. A ferramenta é para que os moradores não precisem participar das assembleias presenciais e votem nos lugares que mais necessitam de recursos públicos segundo a sua visão.

O encontro acontece no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA), na Estrada João de Oliveira Remião, número 4444 – Agronomia/Lomba do Pinheiro. A ideia é preparar os moradores da comunidade para mexer no aplicativo com a presença dos delegados do OP, lideranças comunitárias, empresários locais e líderes de entidades.

O Departamento de Participação Cidadã tem até o dia 26 de agosto deste ano para ir nas regiões e capacitar as pessoas que possuem interesse em utilizar a plataforma digital. A próxima capacitação acontece nesta quinta-feira (18), na Região Ilhas, Colônia dos Pescadores Z-5, rua Capitão Coelho, Praça Salomão Pires de Abraão, s/n (Ilha da Pintada) – Arquipélago.

Deixe seu comentário: