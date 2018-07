Uma parceria público-privada deverá capacitar 5,5 mil educadores e diretores nas 26 escolas de educação agrícola no Rio Grande do Sul. A iniciativa, oficializada pelo governo do Estado, está orçada em R$ 4,2 milhões e conta com os apoios do Senac, Sebrae e Comung (Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas).

