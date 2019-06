CapacitaSUAS: programa ainda tem vagas disponíveis para cursos

De acordo com informações da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) a segunda edição do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS) ainda tem vagas disponíveis para os cursos cujo objetivo é garantir formação e capacitação permanente para trabalhadores, gestores e conselheiros da rede socioassistencial. O propósito é aprimorar a gestão nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social, potencializando novas práticas profissionais. A coordenação é da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (STAS), por meio do Departamento de Assistência Social.

Atualmente o curso com maior quantidade de vagas disponíveis é Introdução ao exercício do controle social do SUAS, que pretende qualificar os atores sociais que exercem o controle social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na participação nos conselhos, conferências e demais espaços nos quais a assistência social é debatida e construída.

A equipe técnica estadual da gestão do trabalho reforça a importância e o compromisso dos gestores municipais em proporcionar a liberação dos trabalhadores que exercem funções de conselheiro para participar do curso. No Rio Grande do Sul, os cursos ocorrem na Uniasselvi, até setembro de 2019 (conforme calendário abaixo). São 500 vagas ainda disponíveis para os 497 municípios.

A carga horária prevista para cada curso é de 40 horas presenciais. De acordo com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, a atividade da assistência social em todos os municípios é fundamental para diminuir as desigualdades e promover o bem-estar físico, psicológico e social.

