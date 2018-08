Na tarde da última segunda-feira (27), em Capão da Canoa, ocorreu o Fórum do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante o evento foi realizado uma explanação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acerca da importância do conselho na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Deixe seu comentário: