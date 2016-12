Capas protetoras de celular garantem maior vida Ãºtil aos aparelhos que reÃºnem, atualmente, a organizaÃ§Ã£o da vida moderna

Acesso rápido à caixa de e-mails, aplicativos para troca de mensagens instantâneas, listas de afazeres, facilidade para realizar tarefas em deslocamento e registro dos momentos importantes. Estas são algumas das funcionalidades que os smartphones oferecem aos usuários. Porém, uma simples queda pode colocar tudo a perder. Faça um cálculo simples e pense quanto custa arrumar um celular e quanto é possível economizar e ainda preservar as lembranças e arquivos armazenados nos aparelhos.

Geralmente, as capas protetoras podem ser encontradas a partir de R$ 30,00, mesmo valor pelo qual é possível adquirir uma película de vidro. Ao todo, o investimento custaria a partir R$ 60,00, enquanto um aparelho novo parte de R$ 200,00. Em tempos de dificuldades financeiras, a aplicação mais indicada seria a primeira opção.

Pensando nisto, a MobisFun, junto com a expertise da sua agência 3g Planning, chega ao mercado de e-commerce, lançando suas capas protetoras para smartphones. Os produtos são produzidos em TPU (poliuretano termoplástico), com uma capacidade maior de absorver o impacto em quedas, evitar arranhões e danos aos botões externos. A MobisFun também possui outros acessórios como fones de ouvidos coloridos, cartões de memórias, carregadores e películas de vidro, que oferecem proteção à tela contra fortes impactos.

– O nosso diferencial é disponibilizar a customização, uma tendência no mercado, visto que o cliente poderá montar a estampa que mais lhe agradar, e o conceito da diversão, ao apresentar um layout diferente e uma proposta de interatividade enquanto o usuário navega pelo site – afirma o empresário Michael de Oliveira Azevedo.

Com mais de 1.300 opções de modelos de capas para mais de 80 marcas de celulares, a MobisFun também oferece a ferramenta de personalização em seu site. Os clientes também podem utilizar imagens das mídias sociais ou do computador, além claro de contar com a galeria de imagens que a empresa dispõe. Entre as coleções ofertadas pela marca, além da coletânea com o Guri de Uruguaiana, também têm se destacado capas simples, que levam apenas uma frase, com referência à músicas ou filmes.

