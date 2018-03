Capital do coelho: Nova Petrópolis sedia o evento mais popular de Páscoa do Brasil

Um evento que promete marcar história para uma comunidade engajada e que terá onze dias para demonstração de força, união e voluntariado. Nova Petrópolis/RS é a capital nacional do cooperativismo e, mais uma vez, se destaca nacionalmente por realizar um evento com foco social e a participação da comunidade, entidades e setores público e privado. Esta união resulta no maior evento de Páscoa do Brasil: a Chocofest na Magia da Páscoa 2018.

A participação da comunidade ocorre na decoração das ruas e árvores, vitrines e pontos turísticos, além da participação voluntária de mais de 150 integrantes de escolas e entidades nas atrações principais como o Desfile de Páscoa, shows, apresentações e outras. Ao trazer para Nova Petrópolis a tradicional Chocofest, que marcou história em Gramado e Canela, e que terá sua 20ª edição, Nova Petrópolis fez história e passa a sediar um dos eventos mais populares do país e o mais lúdico de todos.

A partir de 2018, a cidade serrana passa a ser também, além da capital do cooperativismo, capital das malhas e capital do Festival Internacional de Folclore, a capital do Coelho da Páscoa. Para o prefeito de Nova Petrópolis, Régis Luiz Hahn, a Chocofest na Magia da Páscoa é uma grande conquista para o município. “Este é um evento consagrado e reconhecido nacionalmente e tem tudo para se tornar um marco na história de Nova Petrópolis. Nossa cidade vem se destacando no Turismo e a Chocofest vem para confirmar o esforço e o trabalho que estamos realizando nessa área”, destaca.

A organização da Chocofest na Magia da Páscoa espera para o período mais de 150 mil visitantes, promovendo um impacto econômico ainda impossível de mensurar para a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. Segundo a Secretaria de Turismo, a rede hoteleira, que conta com cerca de 2 mil leitos, já registra mais de 95% das acomodações reservadas para o período com expectativa de chegar aos 100% ainda esta semana. “Temos recebido contatos de todo o RS e do Brasil programando excursões para o evento”, conta o secretário de Turismo, Paulo Roberto Staudt.

APAE e escolas beneficiadas

O evento promove duas fortes ações beneficentes. Uma em favor da APAE de Nova Petrópolis com arrecadação de alimentos durante o Preview, que ocorre na noite de quinta-feira, dia 22, e outra com arrecadação de alimentos durante todos o evento. Os alimentos serão doados para as escolas do município. O ponto de coleta será na Rua Coberta, junto ao palco, durante os onze dias.

Crianças e adultos voluntários

A pequena Maria Fernanda Flores, de 7 anos, está empolgada com a ideia de desfilar ao lado dos pais, que serão voluntários durante o evento. A família vai participar na ala das bruxas do Desfile de Páscoa da Chocofest. “”Na verdade fomos nós que incentivamos ela a participar, ela ficou sabendo da seleção na escola e contou em casa, então decidimos participar todos juntos, é uma forma de retribuir todo o carinho pela cidade e participar deste grande e inesquecível evento”, destacou Rafael da Silva Souza, pai da Fernanda.

Com apenas 6 anos de idade a pequena Yasmim Langer da Cruz também estará no desfile. “Ela chegou em casa depois da escola pedindo para ser voluntária, estava muito animada em participar”, destacou o pai, Carlos André da Cruz.

“O desfile é uma grande oportunidade para mostrar meu dom. Quero muito fazer parte deste evento, vai ser um sonho”, essas foram as palavras de Thiago Weber Schaefer, de 13 anos, empolgado após ser selecionado para a atividade.

Programação intensa com mais de cem atrações

A programação inicia na noite de quinta-feira, dia 22 de março com o Preview do evento, às 19 horas, que terá a apresentação da Banda Municipal de Nova Petrópolis e do espetáculo Teatral Escola de Bonecos. O show beneficente e terá arrecadação de alimentos que serão entregues para a APAE do município.

Já no dia 23 de março, às 18 horas, ocorre a Solenidade de Abertura com a entrega da chave do município ao Conde Guloseima, anfitrião e personagem principal do evento, e que chegará a Nova Petrópolis com uma turma de personagens animados e que farão a festa. O Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, deve estar presente na cerimônia.

O primeiro fim de semana de evento terá dezenas de atrações exposição de ovos gigantes pintados por artistas plásticos da cidade, decoração das ruas pela comunidade, escolas e entidades, contação de histórias, maquiagem artística e de chocolate, passeios de trem, apresentações musicais e teatrais, oficinas de reciclagem, espaço de recreação, foodtruck, paradas do Conde Guloseima e a grande atração: o Desfile de Páscoa Chocofest na Magia da Páscoa.

O desfile ocorre nas tardes de sábado e domingo, dias 24 e 25 de março, às 15h30 e percorre a Avenida 15 de Novembro, com carros alegóricos, música, personagens, muita cor e cerca de 100 crianças e adolescentes, voluntários, das escolas do município que desfilarão caracterizados de personagens.

A programação segue na segunda semana do evento com todas as atrações diárias e o feriado de Páscoa terá mais dois desfiles. A Semana Santa conta com programação religiosa especial com mais 40 ações entre missas, cultos, colheita da macela, entre outros.

Mais informações no site: www.chocofest.com.br. A Chocofest na Magia da Páscoa é uma iniciativa da Associação de Bandas e Conjuntos Musicais, apoio da Prefeitura Municipal, e organização da Rossi & Zorzanello. Patrocínio da Florybal Chocolates, Avianca, Banrisul, Corsan e Sicredi Pioneira com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

