Na manhã do próximo sábado (10), a Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, receberá o evento “Heineken F1 Experience”, com a montagem de uma pista de Fórmula 1 e a presença do piloto Rubens Barrichello. O trânsito de veículos na região está alterado até o dia 13, com bloqueio total do sentido Centro-Bairro das avenidas Beira-Rio e João Goulart e desvio pela rua General Bento Martins.

