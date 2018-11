Capital tem reforço de ônibus para provas do Enem

A prefeitura de Porto Alegre reforçará as tabelas horárias de atendimento por ônibus nos domingos, dias 4 e 11 de novembro, para atender aos inscritos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A alteração atinge principalmente as linhas que circulam nas áreas das universidades Pucrs, Fapa e Uniritter, locais com maior concentração de candidatos.

