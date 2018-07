Jogos de campeonatos municipais realizados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte, por meio da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer, ocorrem a partir desta quarta-feira até domingo (8). Serão realizados mais 12 jogos do Campeonato Municipal de Bocha; 12 partidas do Campeonato de Basquete e duas de vôlei infantojuvenil masculino, dos Jogos Abertos de Porto Alegre.

