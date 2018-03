Capitania Fluvial de Porto Alegre abre inscrições para Processos de Seleção para cursos de Marinha Mercante

A Capitania Fluvial de Porto Alegre (CFPA) está com inscrições abertas para o processo de seleção para o Curso de Formação de Marinheiro Fluvial de Máquinas (CFAQ II M N3) e Curso de Adaptação para Cozinheiros, Taifeiros/Garçons e Enfermeiros (CAAQ CT/S). O CFAQ II M N3 visa habilitar o aluno para atividades de apoio ao serviço em praça de máquinas de embarcações empregadas na navegação interior.

Já o CAAQ CT/S destina-se a complementar a formação de profissionais, com qualificações compatíveis para ingresso na Marinha Mercante como tripulantes, no nível de apoio, em embarcações com qualquer arqueação bruta, empregadas na navegação em mar aberto, costeira ou interior.

Para inscrição, em ambos os cursos, os interessados devem ter Ensino Fundamental completo. Para o CAAQ CT/S também é necessário apresentar certificado de curso com mínimo de 160h nas áreas de interesse (cozinheiro, taifeiro/garçom ou enfermeiro) reconhecido pelo MEC.

O processo seletivo prevê 25 vagas para cada um dos cursos e os candidatos deverão realizar uma prova, no dia 26 de abril, e teste físico.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de abril de 2018, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 na Capitania Fluvial de Porto Alegre, situada na rua dos Andradas, 386, Centro Histórico. Os editais estão disponíveis no site da CFPA www.marinha.mil.br/cfpa.

