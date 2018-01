Capitão Açaí chama a atenção em Capão da Canoa e mostra o empreendimento unido com criatividade

O comércio na beira da praia não é nenhuma novidade para os veranistas. É apito pra cá, assovio pra lá e, quem sabe, também alguns anúncios em voz alta para disputar a atenção de clientes. É comum encontrar carrinhos de sorvete, porções de castanhas de caju, roupas de banho, saídas de praia, boné, óculos de sol, entre outros produtos. O açaí, que tem agradado o paladar de muitas pessoas, ultimamente está ganhando espaço em sorveterias e também é capaz de incentivar pessoas a abrirem seu próprio negócio.

Foi o que aconteceu com Vini Show, que trabalha com eventos no Litoral Norte e, em algumas das suas apresentações como animador de festas, interpreta um marinheiro. Ele uniu o personagem com a vontade de empreender na beira da praia e criou, então, o Capitão Açaí. O carrinho personalizado em forma de navio e fantasias de marinheiro chamam a atenção por onde quer que passa. Foi justamente com este intuito que ele viu o seu negócio crescer dentro de pouco mais de dois anos.

Nos finais de semana, quando Capão da Canoa recebe maior número de veranistas é que o bom resultado nas vendas surge. Não é à toa que hoje já são dois carrinhos circulando pela orla, comandado por dois funcionários cada. Mas não para por aí, a atração não fica limitada apenas à criatividade de trajes e personalizações.

O sucesso verdadeiro para o Capitão Açaí começou a “falar em voz alta” junto com as caixinhas de som introduzidas no navio ambulante. Quando o carrinho passa, a música “Dança da Mãozinha” já atrai olhares, principalmente quando a coreografia começa. Os funcionários dançam e convidam os veranistas para participar. “Não há melhor forma de chamar a atenção do que interagir com o público”, afirma Vini.

A apresentação dura cerca de um minuto e depois disso um placa informando “apenas 10 reais” é movimentada em meio às cadeiras de praia e guarda-sóis. A porção de 220 gramas acompanha granola e pode ser garantida a qualquer horário do dia na beira da praia de Capão da Canoa. “O trabalho é puxado, mas obtemos um resultado excelente quando o final de semana acaba”, conta o empreendedor. (Marysol Cooper/ O Sul)

