Capitão da Fiorentina é encontrado morto em hotel na Itália

O capitão da Fiorentina, Davide Astori, foi encontrado morto na concentração da equipe na manhã deste domingo (04). O jogador de 31 anos estava em um hotel em Udine, na Itália, cidade onde a equipe de Florença enfrentaria a Udinese neste domingo pelo Campeonato Italiano. Segundo informações preliminares da imprensa da Velha Bota, o zagueiro teria sofrido um ataque cardíaco.

Com 14 convocações e um gol pela seleção italiana, Astori, que se tornou pai há duas semanas, teria falecido durante o sono. A rodada do Calcio deste domingo, inclusive, foi adiada por conta da tragédia e ainda não foi definida nova data. Em comunicado, a Fiorentina pediu respeito aos familiares do atleta.

“A Fiorentina está profundamente abalada e forçada a anunciar que seu capitão Davide Astori faleceu. Por essa terrível e delicada situação, e acima de tudo por respeito a sua família, nós apelamos para que a mídia tenha sensibilidade”, diz o comunicado da Fiorentina.

Astori estava sozinho no seu quarto. Segundo relatos, todo o grupo da Fiorentina desceu para o café da manhã e para uma caminhada matinal. No entanto, ao verem que o capitão não apareceu, foram até seu quarto e perceberam que ele não atendia. Ao entrarem no cômodo, descobriram o pior.

Nascido em Bérgamo em 7 de janeiro de 1987, Astori foi revelado na base do Milan. Estreou profissionalmente no Pizzighettone, da quarta divisão, em 2006. Depois passou por Cremonese, Cagliari (clube onde mais atuou, disputando 174 partidas), Roma e chegou na Fiorentina em 2015. Zagueiro técnico (veja um lance dele abaixo), Astori disputou a Copa das Confederações, no Brasil, pela seleção italiana em 2013.

