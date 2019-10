A Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre (esquina da rua Demétrio Ribeiro com a avenida Borges de Medeiros), celebra neste domingo o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual com a exibição gratuita de “O Cinema Experimental de Raymond Chauvin”, às 16h. São nove pequenos filmes de um dos nomes mais marcantes da produção brasileira em formato super-8.