A Cinemateca Capitólio, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre (rua Demétrio Ribeiro, esquina com avenida Borges de Medeiros) exibe atá este domingo a mostra “Cinema de Invenção”, que propõe uma reflexão sobre filmes de autores experimentais do chamado “cinema marginal”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289-7453 ou no site www.capitolio.org.br.