Até este domingo, a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro esquina com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico) celebra o centenário de nascimento do diretor sueco Ingmar Bergman, com cinco filmes em cópias restauradas, além de debates. Ingressos a R$ 10, com meia-entrada para estudantes e idosos.

