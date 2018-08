A partir desta quinta-feira, a Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, exibe o “Os Enigmas da Ficção Científica”, com 15 filmes norte-americanos da década de 1970, incluindo “2001 – Uma Odisseia no Espaço” e “Planeta dos Macacos”. Ingressos a R$ 10, com meia-entrada para idosos e estudantes.

