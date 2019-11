A Cinemateca Capitólio (esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre) exibe até o dia 20 a mostra “Brasil Contemporâneo”. São sete produções que integram a programação especial de 2019, incluindo obras do renomado diretor paulista Paulo Sacramento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289 -7453.