Caprara Roesch realiza seminário sobre os principais impactos da reforma trabalhista e gestão preventiva de crises na Capital, dia 5 de dezembro, das 8h às 12h

O encontro tem como objetivo apresentar a empresários e profissionais do mercado as mais importantes alterações da legislação trabalhista, além de abordar os principais aspectos financeiros preventivos na gestão de uma empresa, com viés na governança corporativa e profissionalização da gestão empresarial.

O Seminário vai acontecer no auditório do edifício Platinum Tower – Avenida Carlos Gomes, 700 2º andar. Inscrições até 04/12/2017 pelo e-mail contato@cradv.net.br Vagas limitadas. O evento terá um caráter beneficente. A entrada será uma doação dos participantes para arrecadar 300 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a crianças carentes do projeto social Beith Shalom, que atende 150 crianças em Viamão.

Segundo Guilherme Caprara, sócio do escritório, “Tratando de temas modernos e de interesse comum a todos empresários e profissionais de mercado, o evento será um ótima oportunidade para discussão e troca de experiência. Sobretudo devido ao atual cenário econômico do País, prevenir e se antecipar a situações de risco parecem ser o caminho para o sucesso dos negócios”.

Os debatedores serão:

Guilherme Caprara e Fellipe Bernardes – Caprara Roesch Advogados

Michel Escosteguy – Escosteguy Advogados Associados

João Luiz Trindade Telles da Silva – Núcleo Reestruturação Empresarial

Agostinho Dalla Valle- Dallcon Consulting

