Caracol Chocolates traz Chef Patissier Chocolatier para o Festival de Gastronomia de Gramado

A Chef Patissier Chocolatier Mirian Rocha estará apresentando pratos salgados com chocolate e ainda harmonizando-os com vinhos. A profissional, além de chef é apaixonada por ministrar aulas e transmitir seus conhecimento Brasil a fora.

Para Mirian, poder compartilhar técnicas e receitas é a realização de um sonho que começou quase que por acaso, em 2001. Quando se mudou para a Alemanha, acompanhando o marido, Mirian deixava para trás uma vida de executiva em uma grande multinacional. Levando na mala o amor pelo chocolate e no sangue, o cacau brasileiro, decidiu se dedicar ao estudo da arte da patisserie em Paris, numa tradicional escola de especialização de chef’s, a Ecole Escoffier.

Desde então, não parou mais. Abriu um atelier nos arredores de Frankfurt, Alemanha, começou a ministrar cursos e seminários, e concluiu uma pós-graduação em pedagogia aplicada à gastronomia. Criando e realizando experiências, uniu o chocolate a especiarias e ingredientes como temperos, azeites, queijos e vinhos.

Atualmente Miriam tem seu atelier de chocolateria fina, com cursos de capacitação e serviços para empresas e eventos, no Rio de Janeiro e vem a Gramado, a convite da Caracol Chocolates.

A especialista tem, pelo menos, 15 preparações que integram o chocolate ao prato salgado.

Segundo o gerente de marketing da Caracol Chocolates, Rafael Sager, a ideia de trazer Miriam para cá “é para oportunizar aos chefs da região, mais conhecimento para usarem o chocolate em suas receitas salgadas. Uma tendência na culinária da atualidade”.

O Workshop Chocolate na Gastronomia é direcionado a chefs de cozinha e as inscrições, sem custo, devem ser feitas através do email abrasel@abrasel.com.br ou pelo fone 54.3286.5118. Como as vagas são limitadas, os interessados devem logo realizar sua inscrição.

