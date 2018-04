Caravana AMRIGS debate questões legais da medicina em Venâncio Aires

A cidade de Venâncio Aires (RS) recebe mais uma edição da Caravana AMRIGS na quarta-feira (04/04). O tema do encontro, promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), é assédio moral na perspectiva relacional do médico e as implicações cíveis e éticas. O evento acontece às 19h30min no Auditório da Unimed, localizado na Rua Tiradentes, 890, 7º andar, em Venâncio Aires.

Quem ministra a primeira palestra é a advogada trabalhista especialista em direito médico, Suelen Reck França. Após, será a vez do advogado e mestre em Ciências Criminais, Vitor Antônio Guazzelli Peruchin e do advogado e assessor jurídico da AMRIGS, Luiz Gustavo Andrade Madeira.

Outras informações sobre a Caravana AMRIGS podem ser obtidas pelos telefones (51) 3014 2007.

