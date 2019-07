A Caravana da Fantasia representa uma trupe de artistas mambembe, que saem pelo mundo contando histórias para crianças. No caso, conta a história do Patinho Feio. O texto aborda temas atuais como: bullying, preconceito e discriminação com nuances social. O espetáculo será no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, nos dias 03,04,10,11, 17, 18, 24 e 25 de agosto.

