Caravana da TV Digital estará no bairro Rubem Berta neste sábado

O sinal analógico de TV será desligado em Porto Alegre e em outros 88 municípios do Estado no dia 31 de janeiro de 2018. Neste sábado (25), o bairro Rubem Berta receberá na Praça México, das 13h às 19h, além de apresentações culturais, o ônibus Gravaêh, que oportuniza a gravação de músicas, realização de shows, atividades de literatura, exibição de cinema e teatro.

Na Caravana da TV Digital, as famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal poderão verificar se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS (Número de Identificação Social) também é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos de distribuição.

Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores das cidades da região de Porto Alegre também podem acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147.

“Na Caravana, a população poderá tirar todas as dúvidas sobre a mudança e também efetuar o agendamento para retirada dos kits gratuitos”, explica a gerente regional da Seja Digital, Márcia Cavalcante. Mais de 470 mil kits gratuitos estão disponíveis na região para serem distribuídos às famílias de baixa renda.

Serviço:

Caravana da TV Digital no bairro Rubem Berta

Data: 25/11 (sábado)

Horário: das 13h às 19h

Local: Rua Ada Vaz Cabeda, nº 497 – Bairro Rubem Berta

