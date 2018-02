Caravana de Lula pelo Rio Grande do Sul terá a presença do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica e uma visita ao túmulo de Getúlio Vargas em São Borja. A partida será em Livramento, no dia 27

O PT (Partido dos Trabalhadores) divulgou nesta quinta-feira (8) o roteiro da caravana que o ex-presidente Lula fará pelos Estados da Região Sul, a primeira desde que a condenação no caso do tríplex do Guarujá, em São Paulo, foi mantida pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Ao todo, serão nove dias e 14 cidades percorridas nos três Estados, incluindo as capitais.

Como nas outras duas caravanas que realizou no último ano, o petista fará o percurso de ônibus. O ponto de partida será a cidade de Santana do Livramento, onde está previsto no dia 27 um encontro com o ex-presidente do Uruguai e ícone da esquerda latino-americana, Pepe Mujica.

De lá, o ex-presidente passa por Santa Maria e São Borja, onde visita os museus de Jango e de Getúlio Vargas, bem como o mausoléu do ex-ditador, construído na mesma cidade.

O roteiro no Rio Grande do Sul então passa por Palmeira das Missões, Passo Fundo e Porto Alegre. De lá, a caravana segue direto para a capital de Santa Catarina, Florianópolis e, depois, Chapecó e São Miguel do Oeste.

No Paraná, a comitiva passará pelas cidades de Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Pinhão. A caravana encerra no dia 7 de março, em Curitiba.

Condenação

Condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de segunda instância, a 12 anos e um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá, Lula pode ser preso logo após o julgamento de seus embargos de declaração à 8ª Turma do TRF-4, conforme determinaram em seus votos os três desembargadores do colegiado, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus. Os magistrados adotaram o atual entendimento do Supremo, que permite as prisões de réus para cumprimento de pena depois de condenações na segunda instância.

Novo integrante na defesa

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou ontem, em uma procuração enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal), a entrada do ex-presidente do Supremo José Paulo Sepúlveda Pertence na equipe de advogados do petista. Além de Sepúlveda Pertence, foram habilitados a defender Lula outros seis advogados, incluindo dois dos três filhos do ex-ministro, Evandro e Pedro Pertence.

No documento, o advogado Cristiano Zanin Martins confere a Sepúlveda Pertence e sua equipe “plenos e gerais poderes para o foro geral, com a cláusula ‘ad judicia et extra’, em qualquer juízo, instância ou tribunal”. A procuração ressalta que o ex-ministro atuará “especialmente” para representar a defesa de Lula no habeas corpus preventivo movido no STF para evitar a prisão do ex-presidente.

