Carga de agrotóxicos ilegais é apreendida na Fronteira Oeste do RS

7 de janeiro de 2020

A apreensão ocorreu em São Borja

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de agrotóxicos ilegais que era transportada em um carro, no início da noite de segunda-feira (06), em uma estrada vicinal perto da BR-285 em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

O motorista do veículo – um Santana – foi preso por contrabando. Dentro do carro, que tem placas de Quaraí, foram encontrados 150 litros de agrotóxicos fabricados na China e adquiridos no Uruguai.

O homem, de 34 anos, disse aos policiais que receberia R$ 500 para transportar a carga.

