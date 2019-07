Carga de ouro é roubada no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Na tarde desta quinta-feira (25) um grupo de homens invadiu o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e roubou de 700 a uma tonelada de ouro, avaliada em, aproximadamente, R$ 113 milhões.

De acordo com informações preliminares da polícia, o grupo, que estava fortemente armado, usou duas viaturas clonadas da Polícia Federal (PF) para realizar a ação. Os cinco criminosos estavam encapuzados e com pistolas e fuzis. As autoridades informaram ainda que o grupo rendeu o chefe da segurança, colocou a carga no carro e levou o refém.

Ao final da ação as viaturas foram abandonadas no bairro Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo, informações indicam que os bandidos entraram em uma camionete S-10 e em uma ambulância com a quantia. O helicóptero da polícia não pode sobrevoar a região do aeroporto.

