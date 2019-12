Celebridades Carla Diaz festeja 29 anos e brinca: “Tia Carlinha”

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Atriz comemorou aniversário entre amigos e familiares na cidade de São Paulo Foto: Divulgação Carla Diaz vive Carine na trama. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Carla Diaz celebrou seu aniversário com uma festa na cidade de São Paulo e não perdeu o bom humor ao falar da chegada aos 29 anos. “Tia Carlinha”, disse a atriz ao posar com crianças durante a festa que reuniu amigos e familiares. A atriz Fabiana Karla, que atualmente apresenta o programa Se Joga, e o estilista Walério Araújo estavam entre os convidados da comemoração.

Depois de atuar na novela “Espelho da Vida”, encerrada em abril, na TV Globo, Carla se dedicou ao trabalho no cinema, estrelando os filmes A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais, em que interpreta Suzane von Richthofen, previstos para ser lançados no primeiro semestre do ano que vem.

“Tenho recebido muitas mensagens das pessoas falando sobre e já querendo ver o resultado. Posso dizer que no primeiro semestre de 2020 já poderemos conferir nos cinemas. Sobre TV, ainda não posso confirmar nada, mas pretendo voltar logo”, contou.

Carla iniciou a carreira artística com apenas 2 anos, estrelando filmes publicitários. Sua primeira oportunidade em novelas foi em “Éramos Seis” (SBT, 1994).

