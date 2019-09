Carlinhos Maia chama adolescentes com pensamentos suicidas de “imbecis”

Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica neste domingo (1º). Isso por conta de um vídeo publicado por ele nos stories do Instagram onde critica adolescentes que mandam mensagens para ele afirmando que pensam em cometer suicídio. “Você achava mesmo que ia ser fácil? Eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando ‘Eu quero me matar’. Vai, ô, imbecil. Vai se matar porque você nem começou a vida ainda”, afirma Maia na gravação, que não está mais disponível em sua conta.

Confira o vídeo

Não demorou muito para o vídeo se tornar um dos mais comentados no twitter. Felipe Castanhari e Felipe Neto, ambos youtubers, se manifestaram contra a atitude de Carlinhos.

Piores são as histórias de bastidores q a galera nunca vai ficar sabendo. É simplesmente inacreditável! — Felipe Neto (@felipeneto) September 2, 2019

Em maio deste ano, Carlinhos já havia se metido em uma polêmica ao menosprezar a saúde mental de Whindersson Nunes. Ao ver um tuíte onde o youtuber dava risada, Carlinhos ironizou: “Oxe, não era ele que estava com depressão?”.