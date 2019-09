Carlos Bolsonaro diz que país não terá transformação rápida por “vias democráticas”

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) disse, nesta segunda-feira, (9), que por “vias democráticas” as mudanças desejadas no país não acontecerão. A postagem foi feita no Twitter do filho de Jair Bolsonaro e foi duramente criticada por internautas e ativistas.

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos… e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

No Twitter, entidades e políticos se posicionaram contra a declaração do vereador. “Figuras autoritárias insistem em transformações que não sejam pelas vias democráticas”, escreveu o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em rede social.

O deputado federal e presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no estado de São Paulo também se manifestou.

É inaceitável que o filho dileto de Bolsonaro, aquele que fala por ele nas redes sociais, venha a público desqualificar a via democrática no Brasil. O que essa turma está achando? Que vão implantar um ditadura? A democracia é maior que o autoritarismo da família das trevas. — Orlando Silva (@orlandosilva) September 10, 2019

Sâmia Bonfim, deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), chamou a declaração de Carlos de discurso “golpista e autoritário”.

Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, declarou publicamente sua descrença nas vias democráticas para a "transformação que o Brasil quer". É um discurso golpista e autoritário. É um inequívoco ataque à democracia. É um grito por ditadura? Urge unidade democrática. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 10, 2019

