Carlos Bolsonaro questiona aquecimento global e é criticado nas redes sociais

Neste domingo (7), Carlos o vereador Carlos Bolsonaro, fez uma pergunta para os internatutas em seu twitter sobre as temperaturas que registraram baixa na maior parte do país. Bolsonaro perguntou em tom irônico: “Só por curiosidade: quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama?”.

Só por curiosidade: quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global e quando está frio fora do normal como é que se chama? — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 7, 2019

A postagem de Carlos é parecida com o pensamento do governo de seu pai, Jair Bolsonaro que adota uma postura contrária com relação à questão climática.

Em renião do G20, em Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro disse que, em conversa com a chanceler alemã, Angela Merkel, falou para ela que o Brasil é alvo de uma “psicose ambientalista”. Ele ainda afirmou que convidou o presidente francês, Emmanuel Macron, para conhecer a Amazônia e verificar com os próprios olhos que o desmatamento não é tão grande quanto o que é propagado.

O comentário no twitter, gerou discussões e alguns internautas começaram a explicar o fenômeno comprovado pela ciência para o vereador.

O aquecimento global perturba as correntes atmosféricas. Com o aumento da emissão de gases de efeito estufa, temos um aumento de retenção de energia nos oceanos e na atmosfera. O efeito é um aumento na intensidade do clima, seja de frio ou de calor. Espero ter ajudado. — Elika Takimoto (@elikatakimoto) July 7, 2019

Porra Carlos, existe uma diferença enorme entre correntes de ar frio (fenômenos regionais e temporários), e aquecimento global (que é o aumento da temperatura média GLOBAL)

Uma diferença enorme entre inverno e perder 252 bilhões de toneladas de gelo por ano

Procura uma intensivo — Luiz Guilherme Prado (@luizguiprado) July 7, 2019

