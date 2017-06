Carlos Gomes defende crédito do BNDES para municípios

A sugestão do presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Estado), Luciano Pinto, para que a bancada federal gaúcha se mobilizasse, buscando abrir espaço no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social) para financiamento às prefeituras, sensibilizou os parlamentares em Brasília. Ontem, o deputado federal Carlos Gomes (PRB), que coordena interinamente a bancada gaúcha, esteve no BNDES com uma comitiva de parlamentares da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), solicitando ao presidente do banco, Paulo Rabello de Castro, a criação de uma linha de crédito especial para aproximadamente 250 municípios (100 no RS) atingidos pelos temporais dos últimos dias. O objetivo é viabilizar a aquisição de equipamentos para a recuperação das estradas do interior dessas comunidades para garantir o escoamento da produção agrícola.

Marcel quer Banrisul e Corsan na lista das privatizações

O deputado estadual Marcel Van Hatten (PP), que propôs ontem uma emenda incluindo o Banrisul e a Corsan na proposta do governo para o plebiscito destinado à privatização de estatais, aumentou a carga sobre a necessidade de que seja votado o projeto que desobriga o governo de continuar pagando os salários de sindicalistas cedidos às entidades de classe. Na ultima sessão plenária, sindicalistas deram as costas ao deputado, enquanto ele discursava. Segundo Marcel, “não se pode aceitar que dirigentes pagos com recursos públicos, recebendo R$ 40, R$ 50 mil por mês, venham a este Parlamento se comportar desta forma. Ocupam as galerias para a defesa não do Estado, mas dos seus interesses mesquinhos”.

Dificuldade para votar

Com uma crônica dificuldade para votar, os deputados estaduais empurram com a barriga, dentre outros projetos, a PEC 215/2016, que manda devolver às repartições os 317 funcionários que estão cedidos. Sete deles recebem o teto: R$ 30.471,00.

Como fica a melhor rodovia do País

Considerada a rodovia concedida de melhor qualidade do País,a BR-290, a nossa Freeway Porto Alegre-Osório gerida pela Triunfo Concepa, poderá encerrar o contrato no início de julho. O caminho alternativo seria uma prorrogação emergencial até a solução do caso. No Ministério dos Transportes, reina silêncio.

Japão pode revitalizar o mercado do carvão gaúcho

A viagem ao Japão abriu uma possibilidade de revitalizar o mercado para o carvão gaúcho. A avaliação é do secretário de Minas e Energia Artur Lemos, sugerindo que a promoção do carvão gaúcho foi um dos eixos principais nas rodas de negociação com o governo japonês e empresas do setor de energia. A missão liderada pelo governador José Ivo Sartori ao Japão, entre os dias 5 e 8 de junho, teve como propósito apresentar as potencialidades do Rio Grande do Sul e atrair novos investimentos.

