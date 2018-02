Carlos Marun declarou que Henrique Meirelles não é insubstituível

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que o ministro Henrique Meirelles, que declarou considerar concluída sua etapa à frente do Ministério da Fazenda, é substituível como todos os demais ministros, mas acenou com a possibilidade dele ser o nome da base governista para a disputa presidencial de outubro.

Não há novidade na intenção do ministro da Fazenda de concorrer à Presidência, sabemos que é muito concreta essa possibilidade. Obviamente trabalhamos com essa hipótese”, disse Carlos Marun a jornalistas, no Palácio do Planalto.

Perguntado se Meirelles seria substituível no cargo, Marun afirmou que “todos são”, mesmo acrescentando que o ministro da Fazenda faz um excelente trabalho.

Marun negou, no entanto, que o governo tenha analisado nomes para substituir Meirelles e disse que isso só será feito se o ministro confirmar sua candidatura.

Na tarde desta quinta-feira, em entrevista à rádio Itatiaia, Meirelles falou mais concretamente da possibilidade de vir a ser candidato. “Eu acho que essa etapa do ministro da Fazenda é uma etapa cumprida, como eu tive lá atrás, também fui oito anos presidente do BC”, disse.

“Estamos agora contemplando essa nova etapa de uma possível candidatura a presidente da República, que eu não estou pensando nisso agora, como tenho dito. Mas certamente dentro de 40 dias, um pouco mais, estaremos tomando essa decisão de continuar o serviço público, mas aí ampliando bastante o escopo de ação e podendo colaborar com o país, servir o país de uma forma mais eficaz, mais abrangente.”

Marun reafirmou que Henrique Meirelles pode ser o candidato do governo, ainda mais porque é filiado a um dos partidos aliados, o PSD. “Eu sempre digo quando sou perguntado que o ideal seria que os partidos que compõe a base tivessem o juízo suficiente de marcharem unidos nessas eleições”, disse.

“O ministro Meirelles tem até a vantagem de ser filiado a um dos partidos que compõe a base. É uma candidatura que pode sim receber o apoio desse grupo de partidos”, acrescentou, fazendo questão de mencionar também o nome do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como outra “candidatura que nós respeitamos”.

Questionado se o candidato da base não seria o presidente Michel Temer, que ensaia tentar uma reeleição, Marun garantiu que Temer não é candidato.

“O presidente Temer não é candidato nesse momento, porque ele não quer ser candidato”, afirmou.

Deixe seu comentário: