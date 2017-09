Carlos Roberto Lofego Caníbal fala em Congresso médico sobre Seguro Médico X Medicina Segura

O desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal irá proferir amanha (02), a partir da 08h, durante o XX Congresso Gaúcho de Ginecologia e Obstetricia, uma palestra focada no tema Seguro Médico X Medicina Segura. O encontro será na sala 2, Auditório Itapema, no Plaza São Rafael. O coordenador: será Breno Acauan Filho (RS), com comentário de Antônio Celso Ayub (RS)

Temas:

O parto fora do ambiente hospitalar – Mirela Foresti Jimenez (RS), Desassistência Obstétrica – Gustavo Steibel (RS), Cobrança pela assistência presencial no parto – Carlos Henrique Mascarenhas (MG) , Seguro Médico x Medicina Segura – Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal (RS) – Discussão.