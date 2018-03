Carlos Sperotto é homenageado com troféu Semente de Ouro: “Ele estava lutando para que as pessoas tivessem o alimento na mesa”, diz Odacir Klein

Entre diversas histórias de convivência e emoção, a gratidão pela vida de Carlos Rivacci Sperotto. O grande líder do agronegócio, que presidia a Farsul e o SEBRAE-RS, recebeu o troféu Semente de Ouro nesta segunda-feira (05) em cerimônia realizada na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A distinção honra o alimento, agraciando através dele, pessoas importantes para a cadeira produtiva rural. Sperotto foi uma dessas pessoas, fazendo assim, a distinção, mesmo que póstuma, valer para todo o sempre, como destacou o atual presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

O troféu Semente de Ouro foi entregue a esposa de Sperotto, Mariana Sperotto e aos filhos Carlos Eduardo, Marlowa, Alexandre e Rafael, que emocionados, não conseguiram conter as lágrimas. Carlos Eduardo, o filho homem mais velho, agradeceu a homenagem prestada pela Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Câmara de Vereadores e Cotrijal. “Foi um privilégio ser filho, amigo, sócio e parceiro deste homem”, destaca.

O legado de valores deixado por Sperotto, segundo Carlos Eduardo, foi a melhor herança deixada pelo pai. “Eu não tenho o dom da palavra, mas estou colocando meu coração para falar”, afirma o filho. A participação no desempenho do setor agropecuário, a força e a vontade de fazer foram alguns dos bens fixados na história do líder setorial.

O presidente do BRDE, Odacir Klein, representando o governador do Estado, José Ivo Sartori, ressaltou que a homenagem entregue hoje não é póstuma, já que na verdade, Carlos Sperotto seguirá vivo na história do agronegócio. “Ele lutou e se expôs. Colocou a cara para bater em defesa das pessoas, do trabalho e do bem-estar social”, afirma. Segundo Klein, todo este tempo, Sperotto estava lutando para que as pessoas tivessem alimento na mesa.

Os presidentes da Farsul e da Cotrijal, Gedeão Pereira e Nei César Mânica, conviveram durante anos com Carlos Sperotto e dividiram um pouco dos momentos vividos ao lado do colega e amigo. Sperotto faleceu em 23 de dezembro de 2017 em razão de um câncer. (Marysol Cooper/ O Sul)

