Carlos Sperotto será homenageado com Troféu Semente de Ouro

Homenagear aqueles que contribuíram com a Expodireto e dedicaram a vida ao agronegócio gaúcho e brasileiro. Este é o objetivo do Troféu Semente de Ouro que neste ano, em sua 14ª edição, será entregue aos familiares de Carlos Rivacci Sperotto, falecido em dezembro último e que por muitos anos presidiu a Farsul (Federação da Agricultura do RS). O Troféu Semente de Ouro será entregue no dia 05 de março 16h30min, no Auditório Central, durante a 19ª Expodireto Cotrijal.

