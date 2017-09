Cármen Lúcia pede investigação imediata sobre menção de delatores da JBS ao STF

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, informou nesta terça-feira (5) ter pedido “investigação imediata”, com data para início e fim, de menções feitas pelos delatores da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud a membros da Corte.

Em uma gravação entregue pela empresa na última quinta (1º) como complemento à delação premiada, Joesley e Saud conversam sobre ministros do STF. No diálogo, ocorrido em março, eles falam sobre as negociações que faziam para fechar o acordo de colaboração.

“Agride-se, de maneira inédita na história do País, a dignidade institucional deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes”, disse a ministra, em pronunciamento em vídeo divulgado pela Corte. (AG)

Compartilhe

Deixe seu comentário: