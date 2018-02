Carnaval agita praias do Litoral Norte

Os clubes do Litoral Norte prepararam ampla programação para o final de semana de carnaval. A SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) realizou os tradicionais carnavais Infantil e Adulto no último sábado (10) e domingo (11) na sede social, localizada na avenida Central, no Balneário de Atlântida.

A Banda Magnata foi responsável, assim como no ano passado, por animar os associados e participantes da festa com as marchinhas carnavalescas. Já a Dj Adélia montou uma pista de dança exclusiva para quem quisesse aproveitar os mais diferentes ritmos do verão.

Os blocos formados por condôminos, uma ideia retomada pelo ex-presidente da SABA Emir Parisotto e apoiada pelo atual presidente do clube, Leandro Adaime, agitaram as noites de carnaval.

No carnaval infantil, agendado para a tarde desta segunda-feira (12), as crianças fantasiadas poderão de um concurso à fantasia, que decidirá a mais criativa no final da festa. O evento contará com a venda de lanches em barraquinhas espalhadas pelo interior da SABA. Ao redor da piscina, as crianças também poderão participar da guerra de espumas, já tradicional no evento.

Na SACC (Sociedade dos Amigos de Capão da Canoa) a festa não ficou por menos. Um “esquenta” foi realizado na beira da piscina, no sábado, com cerveja e água liberadas. O ingresso pôde ser adquirido pelos sócios no valor de 40 reais e para os não-sócios por 60 reais.

O Sistema Fecomércio/SESC-RS, que incentiva o entretenimento, também promoveu atividades carnavalescas. No sábado e domingo realizou aulões de dança nas estações de verão à beira-mar. Os professores escolheram os ritmos mais agitados do verão para auxiliar na tonificação e reforço dos músculos.

O público que foi até a praia e não pôde comparecer aos eventos dos clubes lotam as ruas do centro para se divertir entre amigos e com a família. O movimento deve seguir assim até terça-feira (13), feriado de carnaval. (Marysol Cooper / O Sul)

