Um grande grupo de bate-bolas – fantasia tradicional do carnaval no subúrbio carioca – foi preso enquanto promovia um arrastão no Centro do Rio na noite de segunda-feira de carnaval. Eles foram detidos pelo Batalhão de Choque da PM e pela Guarda Municipal. Segundo a polícia, havia 110 mascarados entre o grupo preso. Uma granada e uma pistola foram apreendidas com o grupo.