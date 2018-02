A prefeitura de Porto Alegre promove, neste final de semana, na Ilha da Pintada e no bairro Bom Jesus, mais uma edição do Carnaval Comunitário da Capital. Em 2018, além das apresentações artísticas e musicais dos blocos de rua, o público poderá contar ainda com atrações e novidades do Ônibus Palco da Secretaria de Cultura.

