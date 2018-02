Carnaval de Blocos de Porto Alegre: confira bloqueios de trânsito e serviços municipais

Os blocos “Rua do Perdão” e “Deixa Falar” são as atrações do carnaval de rua de Porto Alegre na tarde.desta terça-feira (13), com início às 15h na rua da República. Em razão dos desfiles, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa os seguintes bloqueios de ruas, possibilidade de acesso local, com necessidade também, de desvios de linhas de ônibus:

– 13/2 (terça-feira), das 15h às 21h – Bloco Rua do Perdão – rua da República, entre a João Alfredo e a José do Patrocínio

-13/2 (terça-feira), das 15h às 21h – Bloco Deixa Falar – rua da República, entre a Lima e Silva e a João Pessoa

Transporte – Devido aos bloqueios, a linha de ônibus 177 Menino Deus, sentido bairro / Centro, circulará pela João Pessoa. As linhas de ônibus que trafegam pela José do Patrocínio, sentido Centro / bairro, circularão igualmente pela João Pessoa.

Testes de HIV, sífilis e hepatite C

O público que vai curtir o carnaval ainda poderá aproveitar para fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço estará disponível nesta terça-feira, 13, na Lima e Silva com República, das 15h às 19h.

Haverá distribuição de preservativos, orientações e dicas de prevenção. No último final de semana, 3 e 4, foram realizados testes em 77 pessoas durante a programação da Cidade Baixa e orla do Guaíba, dos quais oito reagentes para sífilis, um para HIV e um para hepatite C.

Serviços municipais

Os órgãos que desempenham os serviços essenciais ao cidadão atuam em regime de plantão nessa terça-feira, dia de ponto facultativo pelo período do carnaval 2018. O expediente regular da Prefeitura de Porto Alegre será retomado às 12h da quarta-feira (14).

Confira alguns serviços:

156 POA – Atendimento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive nos feriados), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncia de vandalismo e outras demandas.

CEIC – O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre opera 24 horas por dia. O videomonitoramento, por meio de mais de mil câmeras, acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. Também opera no atendimento a situações de risco e emergência.

GUARDA MUNICIPAL – A equipe do Programa Segurança Integrada estará em parques e praças. A vigilância fixa e motorizada atenderá escolas, postos de saúde, secretarias e prédios municipais além do plantão, na sede do Ceic. A Central de Operações da Guarda Municipal atenderá 24 horas pelo telefone 3289-7031.

DISQUE-PICHAÇÃO – Denúncias contra pichação e vandalismo nos prédios públicos devem ser encaminhadas pelo 153 POA.

DEFESA CIVIL – O Gabinete de Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas nos telefones 199 e 3268-9026 para atendimento de urgências e emergências em situação de risco.

TRÂNSITO E TRANSPORTE – A Empresa Pública de Transporte e Circulação informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado no dia 13, terça-feira, carnaval (horários equivalentes a domingo).

Os táxis circulam com Bandeira 2 na terça-feira, 13. Postos de atendimento do TRI, na rua Uruguai, 45; na ATP, Protásio Alves 3.885; Posto Triângulo (Terminal Triângulo), Assis Brasil 4.320, não abrem, voltando a funcionar a partir do meio-dia de quarta-feira, 14. A EPTC atenderá a população pelo fone 118 (24 horas). Outras informações nos sites www.eptc.com.br ou www.poatransporte.com.br.

SAÚDE – Os prontos atendimentos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde retomam o atendimento na quarta, 14.

Pronto atendimentos funcionam 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

Hospitais:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

LIMPEZA URBANA – O Departamento Municipal de Limpeza Urbana trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h. O DMLU atende pelo telefone 156 POA.

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – O plantão técnico será das 8h às 17h, com solicitações de urgências pelo telefone 99342 2805.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – O Serviço de Abordagem Social – Crianças e Adolescentes/Ação Rua atende das 9h às 19h em regime de plantão. Solicitações pelo telefone 3289-4994. Após esse horário, acionar o Conselho Tutelar.

Albergues – À noite, o serviço funciona das 18h30 às 07h30, nos seguintes endereços:

– Albergue Municipal: rua Comendador Azevedo, 264 (também faz abordagem de acordo com a solicitação da comunidade pelo telefone 3346-3238 após às 19h)

– Albergue Dias da Cruz: avenida Azenha, 366. F: 3223-1938

– Albergue Felipe Diehl: Praça dos Navegantes, 41. F: 3342-2882

ÁGUA E ESGOTO – Fone 156 opção 2: atendimento diário, das 7h às 20h, para registrar vazamentos de água e extravasamentos de esgoto, solicitar serviços operacionais, fazer agendamentos, esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e encaminhar outros serviços. Postos de atendimento comercial do Dmae fecham na sexta feira, dia 9, às 16h30min, e reabrem na quarta-feira,14, ao meio dia.

