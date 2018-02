O público do Carnaval de Blocos de Porto Alegre poderá fazer testes de HIV, sífilis e hepatite C na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Oferecido pela Secretaria de Saúde, o serviço estará disponível neste sábado (3), das 15h às 19h, na rua Luiz Afonso esquina Lima e Silva, e domingo (4), no Parque Marinha do Brasil, próximo à pista de skate, no mesmo horário.

