Carnaval de Gramado promete animar os foliões

O carnaval de Gramado, na Serra Gaúcha, promete muita folia e diversão entre os dias 9 e 12 de fevereiro. Na edição deste ano, a festa tem como destaque o Gramado Fantasia, realizado no domingo (11) no auditório Hortênsias da Expogramado, que possui capacidade para cerca de 800 pessoas.

As demais noites serão promovidas e embaladas por clubes da cidade. São eles: Clube Minuano, nesta (09) e (12), e Recreio Gramadense, no (10). A animação das quatro noites estará a cargo da banda Famma Festa Show.

O secretário municipal de Cultura, Allan John Lino, destaca que “o Gramado Fantasia tem uma tradição de 22 anos. A ideia é fazer o resgate do baile de carnaval. Queremos um carnaval de família. Mais do que um evento para o turista, o Gramado Fantasia é um evento para a comunidade”. Segundo o secretário, o objetivo do evento é resgatar as fantasias de carnaval: “Faz parte da cultura popular. É um dos eventos mais democráticos, onde todas as idades, raças, credos e gêneros dançam a mesma música”.

Estima-se a presença de mais de 4 mil foliões para prestigiar os quatro dias de festa. Os blocos Quereu Bebeu, Velhinhos Transviados, 100 Juízo e Sópranóis alegrarão algumas noites da programação de carnaval. Allan John Lino ressalta que “este ano, terminamos com a terceirização e as contratações foram feitas pela própria secretaria”.

Programação do Gramado Fantasia

-FEIRA (09)

Carnaval Adulto

Local: Clube Minuano

Horário: 23h30min

Valor: R$ 35 antecipado com os blocos ou R$ 50 na hora

Atração: apresentação de blocos e animação da Banda Famma Festa Show

(10)

Carnaval Infantil

Local: Sociedade Recreio Gramadense

Horário: 15h

Valor: R$ 5 (adulto e criança)

Atração: concurso de fantasia e animação da Banda Famma Festa Show

Carnaval Adulto

Local: Sociedade Recreio Gramadense

Horário: 23h30min

Valor: R$ 45 para ingresso normal e R$ 120 para ingresso com mesa

Atração: apresentação de blocos e animação da Banda Famma Festa Show

(11)

Carnaval Adulto

Local: Expogramado

Horário: 23h

Valor: R$ 30

Atração: animação da Banda Famma Festa Show

-FEIRA (12)

Carnaval Infantil

Local: Clube Minuano

Horário: 14h

Valor: 1 kg de alimento não perecível

Atração: Banda Famma Festa Show

Carnaval Adulto

Local: Clube Minuano

Horário: 23h30min

Valor: R$ 35 antecipado com os blocos e R$ 50 na hora

Atração: animação da Banda Famma Festa Show

