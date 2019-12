Celebridades Carnaval de Juliana Paes será longe da Sapucaí e fora do Rio

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

"Estou me preparando psicologicamente, porque esse ano vai ser o primeiro que não vou estar", disse a atriz Foto: Divulgação Juliana já se pegou pensando em aumentar a família, mas a ideia não é bem recebida em casa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Juliana Paes marcou presença na entrega do Troféu AIB de Imprensa, realizado na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro na quinta-feira (05). A atriz contou que não vai estar no Rio durante o carnaval, algo inédito em sua vida.

“Estou me preparando psicologicamente, porque esse ano vai ser o primeiro que não vou estar. Antes, mesmo quando eu não desfilava, estava lá. Eu gosto dessa energia do Carnaval. Mas em 2020 atendi os pedidos do maridão e a gente vai viajar. Acho que nem vou abrir rede social para não ficar sofrendo”, disse a atriz, de férias após o fim da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

Depois de se dedicar por meses à personagem Maria da Paz, Juliana entregou uma pequena mudança em sua rotina que deu muito prazer. “Ainda não tive tempo de me mimar muito não, mas a primeira coisa que eu me dei de presente foi não colocar o relógio para despertar. Acordei na hora que o olho abriu. Foi tão bom”, revela a artista, madrinha de casamento do maquiador Ale de Souza na cerimônia realizada no último domingo (01) em São Paulo.

Agora, a atriz tem como desejo se dedicar mais ao autocuidado e aos herdeiros, Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 6, – com quem foi clicada em dia de folga recente no Rio. “Quando você faz um personagem com muita repercussão, fica muito marcado na cabeça das pessoas. 2020 vai ser com pé no freio. Preciso cuidar mais de mim, da casa, das crianças. Eu quero poder ficar mais serena, mas suave na nave”, ponderou.

Na internet, ela dividiu com os fãs um momento em família antes da premiação: ao ver a mãe pronta, o primogênito se aproximou e mostrou um livro autografado por ele. “Desculpa atrapalhar, mas esse é o livro que autografei quando o papai foi lá”, disse ele, tímido. “Tá escrito para mim?”, pergunta Juliana, mostrando a letrinha do menino no vídeo

