Carnaval deve levar 155 mil veículos ao litoral pela Free Way

A Triunfo Concepa estima que entre esta sexta-feira (9) e o sábado (10), 155 mil motoristas utilizem a Free Way para se deslocar ao litoral norte gaúcho e praias catarinenses em razão do feriado de Carnaval. Na sexta, o fluxo esperado é de 70 mil veículos. Já no sábado, a expectativa é de que 85 mil sigam às praias durante todo o dia. A fim de evitar retenções de fluxo, a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal recomendam os melhores horários para pegar a estrada, tanto na ida quanto no retorno do feriado: sexta-feira (09) – até as 14h, sábado (10) – entre 2h e 5h da madrugada ou após as 19h. No retorno, a dica da concessionária é para que os veranistas retornem na terça-feira (13) – até as 12h e na quarta-feira (14) – a partir das 14h.

A concessionária alerta para que os motoristas se informem sobre os melhores horários para viajar e acompanhem as notícias de condições de tráfego para saber se é um bom momento de pegar a estrada. Para isso, a Triunfo Concepa oferece inúmeros canais de comunicação: perfis no Twitter (twitter.com/triunfoconcepa) e Facebook (facebook.com/triunfoconcepa), Radiovia Free Way, app Triunfo Concepa e site www.triunfoconcepa.com.br, com acesso às câmeras de monitoramento, e Alô Free Way (0800 647 2000).

Desde a temporada passada, o acostamento passou a ser utilizado como faixa adicional de tráfego, sempre que necessário, tanto na ida quanto na volta das praias. Na ida, acontece do km 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do km 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha. Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h. A liberação de tráfego no acostamento, bem como sua interrupção, é amplamente divulgada pelos canais de comunicação da concessionária.

Conforme o fluxo nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, a concessionária fará a Operação Papa Fila, que consiste em disponibilizar funcionários para recolherem as tarifas de pedágio já nas filas. Dessa forma, ao passar pela cabine, basta que os motoristas apresentem comprovante de pagamento, o que contribui com a fluidez no tráfego.

Durante a Operação Verão, a concessionária reforça suas equipes de atendimento e operacionais. Os usuários da rodovia contam com cerca de 430 profissionais atuando diretamente nas praças de pedágio e nos serviços de atendimento emergencial médico e mecânico. Outros 37 veículos estão disponíveis para atendimentos de emergência:. São 4 guinchos pesados, 11 guinchos leves, 5 unidades de resgate/USA, 11 viaturas de inspeção, 1 veículo para transporte de animais, 1 caminhão pipa e 4 viaturas de supervisão.

Além disso, a Triunfo Concepa também conta com seis painéis de mensagens variáveis, 65 câmeras de monitoramento (que cobrem 88% do trecho concedido) e contadores de fluxo na rodovia.

