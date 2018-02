Carnaval do Canoas Shopping tem quatro dias de bailes infantis com atrações gratuitas para as crianças.

De 10 a 13 de fevereiro, o Canoas Shopping preparou uma programação especial: bailes infantis com direito a marchinhas, oficinas de máscaras e pinturas de rosto em pleno shopping para fazer a alegria das crianças neste carnaval.

Segundo Haidée Höfs, Superintendente do Canoas Shopping, estas ações foram pensadas para proporcionar uma experiência que reúne a diversão dos bailes infantis ao conforto e à segurança do shopping.

O Bailinho de Carnaval Infantil acontece nos quatro dias e começa às 17h na Praça de Eventos Guilherme Schell do Canoas Shopping, em um ambiente totalmente decorado com serpentinas e elementos carnavalescos.

No mesmo local, das 12h às 20h, acontecem as Oficinas de Máscaras, onde as crianças podem escolher um modelo de máscara e personalizar. Ainda é possível fazer uma pintura de rosto, com as maquiadoras da ação.

Os eventos têm entrada franca e são voltados para crianças de todas as idades. Os pais também podem participar, se divertindo junto com seus filhos.

A Oficina de Máscaras acontece das 12h às 20h e o Bailinho de Carnaval, das 17h às 20h, nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro na Praça de Eventos Guilherme Schell do Canoas Shopping. Todas as atrações são gratuitas e para participar basta se cadastrar no local.

Serviço:

Bailinho de Carnaval/ Período: 10, 11, 12 e 13/02/ Horário: das 17h às 20h

Local: praça de eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping

Evento gratuito

Oficina de máscaras

Período: 10, 11, 12 e 13/02/ Horário: das 12h às 20h /Local: praça de eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping / Evento gratuito

Deixe seu comentário: