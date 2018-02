Carnaval Infantil é atração no Verão no Jardim da Serra Gaúcha

A folia da criançada está garantida na programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis. O tradicional Carnaval Infantil promete muita diversão aos pequenos e seus familiares. Será no dia 13 de fevereiro, feriado de Carnaval, das 15h às 18h, na Praça das Flores, ao lado do Labirinto Verde. O evento é gratuito.

O Carnaval Infantil contará com recreação, atividades lúdicas, escultores de balões e brinquedos infláveis à disposição da garotada. Recomenda-se usar fantasia, assim, a festa fica mais colorida e divertida. Em caso de chuva, o Carnaval será na Rua Coberta.

A programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha prossegue até 18 de março de 2018 agitando a Capital Nacional do Cooperativismo. Quase 40 atividades de lazer, esporte, aventura e recreação serão realizadas em Nova Petrópolis. Shows musicais e atividades culturais também estão previstas na programação do evento.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica, Cooperativa Piá e Gula Alimentos.Mais informações no www.novapetropolis.rs.gov.br.

