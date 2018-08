Carne Angus Certificada movimenta Churrascada em São Paulo

Apaixonados por churrasco de alta qualidade e gastronomia movimentaram a 11º edição da Churrascada neste sábado (4/8), em São Paulo. Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo evento, que contou com cinco estações de preparo de Carne Angus Certificada promovidas em parceria com os frigoríficos Silva, Cooperaliança, Estrela, Minerva e Frigol. Na ocasião, a Angus mais uma vez mostrou seu diferencial ao servir 1,4 tonelada de carne preparada pelos experientes churrasqueiros Clarice Chwartzmann (assado de tira), Daniel Lee (short rib), Jeferson Finger (costela), Milke Johnson e Christina Fitzgerald (brisket defumado) e Panhoca (pastrami).

Segundo o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, esta edição do evento gastronômico de fogo vivo, a carvão ou lenha, reuniu um público bastante diferenciado que busca celebrar o churrasco. “Participaram consumidores de diferentes idades e classes sociais, celebrando a cultura autenticamente brasileira do Churrasco”, disse. Medeiros também ressaltou que a Churrascada é uma oportunidade de valorização da Carne Angus.

O Programa Carne Angus Certificada está presente na Churrascada desde suas primeiras edições. De acordo com Medeiros, o evento resgata o clima ancestral de festivais de música porém, agora, celebrando uma outra paixão do brasileiro, a carne. “A Churrascada foi o evento pioneiro no Brasil nesta categoria e hoje se posiciona como um dos mais importantes do segmento”, disse.

