Carne Angus dá início a abates em Rondônia

Depois de consolidar a produção de cortes de alta qualidade em outros oito estados brasileiros, o Programa Carne Angus Certificada chegou a Rondônia marcando sua expansão na região Norte do Brasil. O primeiro abate oficial foi realizado no final de novembro no frigorífico da Minerva Foods no município de Rolim de Moura (RO). O lote pertencente a um mesmo criador teve 240 animais certificados e marca o início do trabalho com os pecuaristas no estado. Nesta etapa da parceria entre a Minerva Foods e a Associação Brasileira de Angus, o projeto envolve o abate de animais meio sangue Angus mais precoces no Norte do Brasil. O grande diferencial, pontua o especialista em nichos da Minerva, Luciano Andrade, é que Rondônia permite uma produção de carne de alta qualidade a custos competitivos. Isso porque, justifica ele, a criação na região se dá em terras mais baratas que a média brasileira e o custo do confinamento também é menor devido à excelente oferta de grãos e pastos verdes. “Em Rondônia temos condição de acabamento, nível de tecnologia em crescente evolução e pasto abundante para garantir ganho de peso ao animal. É um estado para produzir carne de alto nível a custo competitivo, promovendo um bom ganho ao pecuarista”, complementa o executivo.

Com o início das visitas aos produtores, as equipes de compra de gado da Minerva e de fomento do Programa Carne Angus pretendem descobrir o potencial de oferta de gado Angus para abate em Rondônia. Convicto dos ganhos que a raça Angus traz a carne, Andrade pontuou a relevância da parceria para proporcionar mais uma experiência ao consumidor. “Nós da Minerva Foods temos o compromisso constante de ofertar o melhor produto para os nossos clientes e consumidores. As carnes Angus validam o nosso compromisso e mostram que nós da Minerva Foods trabalhamos para apresentar novas opções ao mercado, como a linha Minerva Prime.

O gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros, destaca a importância de abrir uma nova praça de negociação no Norte do Brasil. “São áreas com elevado potencial para o cruzamento. Nesta região em especial, a precocidade de terminação da raça será de grande valia para produção de carcaças de alta qualidade a um custo muito competitivo”. Segundo ele, sem dúvida, os pecuaristas locais precisarão de um tempo para alinhar a tecnologia empregada e o manejo de engorda aos padrões exigidos pelo Carne Angus. O que, garante ele, não deverá levar muito tempo. “A Minerva Foods e a Angus estarão ao lado do criador orientando e mostrando o caminho para maximizar o rendimento atingindo as melhores bonificações”, completou.

Testemunha ocular da expansão do rebanho Angus na região, o coordenador regional do Programa Carne Angus, Vitor Moreira, garante: há muito animal sangue Angus na região. “O rebanho está bem disseminado no estado. O que acontece é que os pecuaristas ainda não têm ideia de como o programa funciona nem sobre as suas bonificações”, citou, confiante de que o primeiro abate servirá como um divisor de águas. “Tivemos um bom índice de certificação já neste primeiro abate no Minerva. Com os eventos que a Angus realizará em conjunto com a Minerva Foods, deveremos ampliar muito as ações em 2017”, prevê. Para isso, alerta, será preciso captar alguns produtores que dispõem de rebanho Angus mas ainda estão direcionando a produção para pequenos estabelecimentos sem possibilidade de certificação dos cortes. “Abater o gado no Programa Carne Angus representa receber mais e ainda saber que seu rebanho será destinado a produzir uma carne diferenciada, que chegará ao mercado identificada com selo especial”, salientou Moreira.

Programa Carne Angus

O Programa Carne Angus iniciou suas atividades em 2004 com objetivo de fomentar a produção da raça e estimular os pecuaristas a utilizarem a genética Angus para obtenção de carne de alta qualidade. Em 12 anos, a ação cresceu e conquistou diversas regiões do Brasil. Atualmente, o Programa Carne Angus reconhece a qualidade das carcaças de animais Angus que atendam ao padrão de qualidade estabelecido, como, por exemplo, espessura de gordura, marmoreio e idade de abate. O programa congrega 5 mil produtores e tem ação em 33 indústrias de 10 empresas frigoríficas em nove estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, GO, MS, MT, PA e RO). Em 2015, registrou abate de 400 mil cabeças e a meta é fechar 2016 com 500 mil cabeças. Até 2020, a meta é atingir 1 milhão de cabeças/ano.

